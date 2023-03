Soirée jeux de société Alliance Française de Kaohsiung 公館 Catégorie d’Évènement: 公館

Soirée jeux de société Alliance Française de Kaohsiung, 24 mars 2023, 公館. Soirée jeux de société Vendredi 24 mars, 19h30 Alliance Française de Kaohsiung Limité à 20 personnes Venez (re)découvrir le plaisir de jouer à des jeux de société entre amis dans une ambiance conviviale !

Nos 5 animatrices/animateurs francophones vous expliqueront les règles du jeu de leur choix en français, en anglais ou en chinois !

Une bière sera offerte ! Alliance Française de Kaohsiung Section 4, Roosevelt Rd, Da’an District, Taipei, Taiwan 2f, No. 107 公館 11677 District de Daan +886 07 521 4600 https://www.alliancefrancaise.org.tw/en/ https://www.facebook.com/woaifrancophonie/ [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/vFmBSnaM4S9AdJMr9 »}] Alliance Française de Kaohsiung Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T12:30:00+01:00 – 2023-03-24T14:30:00+01:00

2023-03-24T12:30:00+01:00 – 2023-03-24T14:30:00+01:00

