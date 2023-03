Atelier d’écriture à Hong Kong – Dis-moi 10 mots Alliance française de Hong Kong – Médiathèque Jordan

Atelier d’écriture à Hong Kong – Dis-moi 10 mots Alliance française de Hong Kong – Médiathèque Jordan, 22 mars 2023, . Atelier d’écriture à Hong Kong – Dis-moi 10 mots Mercredi 22 mars, 16h00 Alliance française de Hong Kong – Médiathèque Jordan gratuit L’Alliance Française de Hong Kong propose à ses classes enfants, adolescents et adultes des sessions d’ateliers créatifs en FLE (français langue étrangère) autour des 10 mots 2023. Alliance française de Hong Kong – Médiathèque Jordan 52 Jordan Road Kowloon Hong Kong KIL 3348 Kowloon Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T09:00:00+01:00 – 2023-03-22T13:30:00+01:00

2023-03-22T09:00:00+01:00 – 2023-03-22T13:30:00+01:00 © AFHK

Détails Autres Lieu Alliance française de Hong Kong - Médiathèque Jordan Adresse 52 Jordan Road Kowloon Hong Kong Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Alliance française de Hong Kong - Médiathèque Jordan

Alliance française de Hong Kong - Médiathèque Jordan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//