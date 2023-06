HIPHOP ASILI FESTIVAL : LE LANCEMENT Alliance Francaise de Dar es Salaam Dar es Salam, 21 juin 2023, Dar es Salam.

Lançons le HIP HOP ASILI FESTIVAL avec tous les honneurs dus !

Nous sommes ravis d’accueillir : Mama C, musicienne, artiste visuelle, poétesse, cinéaste et bâtisseuse de paix; Muthoni Drummer Queen, un rappeur, batteur et entrepreneur culturel kenyan, et DJ « Blinky » qui est un musicien/producteur et DJ kenyan basé à Nairobi.

Muthoni et Blinky se produiront tous les deux en solo pendant la nuit et ils présenteront également « Now it is experience talking », une expression audiovisuelle afro-surréaliste de l’art du Kenya.

Alliance Francaise de Dar es Salaam Ali Hassan Mwinyi Road, Box 2566 Dar es Salam Dar es Salam DAR ES SALAAM Kinondoni Coastal Zone

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T18:30:00+02:00 – 2023-06-21T21:30:00+02:00

