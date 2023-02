Salon du Livre • Ateliers créatifs pour toute la famille ! Alliance Française de Chicago Chicago Catégories d’Évènement: Chicago

Salon du Livre • Ateliers créatifs pour toute la famille ! Alliance Française de Chicago, 25 mars 2023, Chicago. Salon du Livre • Ateliers créatifs pour toute la famille ! Samedi 25 mars, 10h00 Alliance Française de Chicago

Entrée libre • Inscription obligatoire

Événement se déroulant dans le cadre de Semaine de la langue française et de la Francophonie 2023

312-337-1070 https://www.af-chicago.org/ https://www.facebook.com/AFdeChicago/;https://www.instagram.com/AFdeChicago/ Participez au Salon du Livre de notre Festival de la Francophonie 2023, samedi 25 mars : matin !

Dans le cadre du Festival de la Francophonie, organisé au mois de mars, le salon du livre revient pendant toute une journée ! Deux ateliers à participer en famille vous seront proposés dans la matinée. Ensuite, pour les gourmands, ne manquez pas la Crêperie de 11h30 à 12h45… car la Chandeleur n’est pas si loin !

Premier atelier : Création d’animation en deux temps trois mouvements ! Second atelier : On dessine avec Geneviève Godbout, illustratrice québécoise et après, elle nous raconte l’histoire de Malou le kangourou, en français et en anglais.

Plus d’informations sur notre site internet : https://www.af-chicago.org/events/salon-du-livre-ateliers-creatifs-pour-toute-la-famille/

