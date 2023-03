Films francophones dans les écoles de Bulawayo Alliance Française de Bulawayo Bulawayo Catégorie d’Évènement: Bulawayo

Films francophones dans les écoles de Bulawayo Alliance Française de Bulawayo, 20 mars 2023, Bulawayo. Films francophones dans les écoles de Bulawayo 20 – 24 mars Alliance Française de Bulawayo Pour la semaine de la langue française, célébrons le cinéma suisse, belge, congolais et canadien dans 4 écoles de Bulawayo. En partenriat avec les ambassades de France, de Suisse, de Belgique et du Canada, l’Institut Français et le soutient de la communauté congolaise de Bulawayo. Alliance Française de Bulawayo 61 Heyman Rd, Bulawayo, Zimbabwe Bulawayo Suburbs Bulawayo Province de Bulawayo Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

