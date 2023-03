Concours de la Plume d’or 2023 Alliance Française de Bizerte, 22 mars 2023, .

Concours de la Plume d’or 2023 Mercredi 22 mars, 10h00 Alliance Française de Bizerte

ans le cadre du mois de la Francophonie, L’Alliance Française de Bizerte organise le mercredi 22 mars 2023, sa 5ème édition du concours « Plume d’Or ».

Ce concours est proposé par l’association Défense de la langue française, parrainé par le Sénat et soutenu par le Secrétariat à la Francophonie et par la Fondation des Alliances Françaises.

Ce concours de langue et d’expression françaises est destiné aux étudiants de niveau A2 (minimum).

Le premier prix est un séjour à Paris; les 99 lauréats suivants recevront un diplôme ; des certificats d’encouragement seront décernés aux autres participants. Ce concours autour de la langue française a pour mission de stimuler et valoriser tous les étudiants qui y participent.

Si vous êtes étudiant à l’Alliance Française de Bizerte, inscrivez-vous avant le 20 mars 2023 à ce concours et tentez vos chances pour gagner un séjour à Paris !

Lors de l’édition 2021, 3 étudiants de l’Alliance Française de Bizerte, ont pu décrocher la 10ème, la 22ème, et la 74ème place sur le classement mondial.

2023-03-22T10:00:00+01:00 – 2023-03-22T12:30:00+01:00

