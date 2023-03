Journée d’improvisation théâtrale – Ateliers et spectacles Alliance française de Bangkok แขวงลุมพินี Catégorie d’Évènement: แขวงลุมพินี

Journée d'improvisation théâtrale – Ateliers et spectacles

Une journée exceptionnelle dédiée à l'improvisation théâtrale organisée en partenariat avec la Ligue d'improvisation francophone d'Asie (LIFA)

1. Ateliers pour débutants de 9h30 à 12h00
2. Spectacle d'improvisation pour les enfants de 17h30 à 18h30
3. Match d'improvisation pour adutles de 19h à 21h30

Match d'impro

Sept équipes de la LIFA (Ligue d’Improvisation Francophone d’Asie) se retrouvent sur scène pour un match d’improvisation théâtrale!

Ils viennent de Phnom Penh, Ho Chin Minh, Hanoi, Singapore, Hong Kong, Shanghai et Bangkok !

Initialement créé au Québec, le format match regroupe des équipes qui s’affrontent dans une aire de jeu appelée patinoire dans une tenue réglementaire. Les équipes vont « s’affronter » à travers une quinzaine d’improvisations qui sont interprétées sur des thèmes et des catégories différentes. Le public sera amené à donner des thèmes et à voter pour la meilleure équipe.

Attention : un arbitre sera sur scène pour faire applique les règles de l’impro, siffler les fautes éventuelles et départager les équipes lors du comptage des points. A propos de la LIFA

Fondée en novembre 2017, la LIFA (Ligue d'Improvisation Francophone d'Asie) crée et consolide un réseau de troupes d'improvisation francophone en Asie afin de gagner en compétences, en qualité des spectacles proposés, et de multiplier les occasions de jeu pour ses membres et spectateurs.

2023-03-31T04:30:00+02:00 – 2023-03-31T16:30:00+02:00

