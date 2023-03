Tintin Moonwalker Alliance française de Bangkok แขวงลุมพินี Catégorie d’Évènement: แขวงลุมพินี

Tintin Moonwalker Alliance française de Bangkok, 22 mars 2023, แขวงลุมพินี. Tintin Moonwalker Mercredi 22 mars, 19h00 Alliance française de Bangkok Tintin Moonwalker Documentaire – Suivi d’une conférence 1947. Alors que l’Europe est en pleine reconstruction, l’auteur belge Hergé, impressionné par les progrès scientifiques de l’après-guerre, rêve d’envoyer son héros Tintin et ses amis sur la Lune. Pour célébrer le 90e anniversaire de Tintin et le 50e anniversaire de la mission Apollo 11, « Tintin Moonwalker » est un nouveau documentaire sur le processus de création qui a conduit à la publication des aventures marquantes de Tintin sur la Lune en 1953, 16 ans avant M. Neil Armstrong. Alliance française de Bangkok 179 Wireless Rd, Lumphini, Pathum Wan District, Bangkok 10330, Thaïlande แขวงลุมพินี 10330 เขตปทุมวัน Bangkok [{« type »: « link », « value »: « https://afthailande.org/fr/event-fr?eventId=1836 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

