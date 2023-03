Concours de la plume d’or Alliance française de Bangkok แขวงลุมพินี Catégorie d’Évènement: แขวงลุมพินี

Concours de la plume d’or Alliance française de Bangkok, 22 mars 2023, แขวงลุมพินี. Concours de la plume d’or Mercredi 22 mars, 14h00 Alliance française de Bangkok Ce concours de langue française est destiné aux étudiants des Alliances françaises, de nationalité étrangère (au minimum niveau A2). Concours de la Plume d’or 2023 Rêvez-vous de visiter Paris ? Tentez votre chance en participant au concours de la Plume d’or 2023 ! Sous le parrainage du Sénat, l’association Défense de la langue française propose, depuis 2000, un concours aux étudiants des Alliances Françaises. RÈGLEMENT DU CONCOURS Pour qui ?

Ce concours de langue française est destiné aux étudiants des Alliances françaises, de nationalité étrangère (au minimum niveau A2).

L’épreuve (durée : 2 heures) aura lieu le mercredi 22 mars 2023. Où ?

Dans les locaux de l’Alliance Française de Bangkok, près du parc Lumpini. Sujet du concours :

Le sujet sera envoyé aux Alliances inscrites, qui en photocopieront un exemplaire par candidat. Qui corrige le concours ?

Les professeurs de l’Alliance locale corrigeront la première partie sur 60, conformément au corrigé envoyé.

Le directeur fera parvenir par la poste ou par la valise diplomatique les 3 meilleures copies au siège de DLF. La seconde partie, expression écrite notée sur 40, sera corrigée par le jury de DLF. Il n’y aura aucune communication des copies corrigées. Lauréats et récompenses :

100 lauréats.

Le premier est invité à Paris cf. site de DLF : www.langue-francaise.org.

Les 99 suivants reçoivent un diplôme.

Des diplômes d’encouragement sont également décernés. CALENDRIER 2023

Inscriptions : avant le 1er mars 2023 à : examen.bangkok@afthailande.org ou +66 2 670 42 12 Épreuves écrites : le 22 mars 2023 (durant la semaine de la francophonie). Résultats : le 15 juin 2023 sur le site de DLF (www.langue-francaise.org), envoi des diplômes aux Alliances par internet à la même date. Envoi des diplômes aux Alliances : Par l’internet, à partir du 15 juin 2023. Invitation du lauréat à Paris en 2023/2024. Alliance française de Bangkok 179 Wireless Rd, Lumphini, Pathum Wan District, Bangkok 10330, Thaïlande แขวงลุมพินี 10330 เขตปทุมวัน Bangkok [{« type »: « email », « value »: « examen.bangkok@afthailande.org »}] [{« link »: « http://www.langue-francaise.org »}, {« link »: « mailto:examen.bangkok@afthailande.org »}, {« link »: « http://www.langue-francaise.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©DLF

