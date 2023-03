Le Petit Prince Alliance française de Bangkok, 18 mars 2023, แขวงลุมพินี.

Dans le cadre du Festival de la Francophonie 2023 à Bangkok en partenariat avec l’Ambassade de France en Thaïlande

Un Petit Prince en musiques, chants, textes, danses, images, vidéos, statues et magie!

Proposé lors du festival Educ’Art en partenariat avec l’Alliance Française et le TDI, célèbre les 80 ans de la parution d’un des livres les plus célèbres au monde et présente les statues des personnages de Saint-Exupéry créées par Arnaud Nazare-Aga.

Tout public – Spectacle en français et Narration en anglais

Ce livre raconte l’histoire d’un petit garçon, prince d’une minuscule planète (l’astéroïde B 612), qui s’ennuie. Il a pour seule amie une jolie rose et se sent triste. Il décide alors de partir à la découverte d’autres planètes pour se faire des amis. Il rencontrera alors durant son voyage les habitants d’autres astéroïdes qu’il va trouver « bizarres » : un roi, un vaniteux, un businessman, un allumeur de réverbères, un géographe, etc -chacun étant perçu comme une allégorie de la nature humaine -, jusqu’à son arrivée sur la Terre où il fera la connaissance d’abord d’un renard, qui lui apprendra que « pour connaître, il faut « apprivoiser », ce qui rend les choses et les hommes uniques, puis d’un aviateur, qui n’est autre que l’auteur, tombé avec son avion en plein désert du Sahara. Le Petit Prince lui apparaît pendant qu’il s’efforce de réparer son appareil, en lui demandant de lui dessiner un mouton…

Représentations : Samedi 18 mars 2023 à 14h30 et 17h00

Tarif : 500/300 b. (Membres, étudiants et moins de 18 ans)

Durée du spectacle : 1h10

Spectacle adapté de l’œuvre de Saint-Exupéry et mis en scène par Christelle Célérier

Avec : Marie-Agnès Le Ny à la coordination mise en scène, David, Elise, Aurélie (danse), Kader, Charles (magie), Abel, Tarek(guitare-violon), Sylvie (piano), Christelle (danse), Paco (danseur flamenco), Marie, Thierry, Esther H. (cantatrice).

Tarif étudiant : entrer le code promotionnel « student » – « Veuillez présenter une carte d’étudiant (de l’enseignement supérieur) en cours de validité lors du retrait de votre billet. Ou le tarif plein sera appliqué »

Tarif -18 ans : entrer le code promotionnel « kids » – « Un justificatif d’âge pourra vous être demandé lors du retrait du billet. Ou le tarif plein sera appliqué »

Alliance française de Bangkok 179 Wireless Rd, Lumphini, Pathum Wan District, Bangkok 10330, Thaïlande แขวงลุมพินี 10330 เขตปทุมวัน Bangkok

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T08:30:00+01:00 – 2023-03-18T13:00:00+01:00

©Alliance Française de Bangkok