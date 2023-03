Dictée de la francophonie Alliance française d’Antananarivo Antananarivo Catégorie d’Évènement: Antananarivo

Dictée de la francophonie Alliance française d’Antananarivo, 18 mars 2023, Antananarivo. Dictée de la francophonie Samedi 18 mars, 09h30 Alliance française d’Antananarivo La dixième édition de la dictée de la francophonie se rapprochera un peu plus du public scolaire et universitaire. Elle mobilisera davantage les élèves des établissements scolaires privés et publics de la capitale de Madagascar.

Le concours offrira aux participants un moment ludique de découverte, de partage et d’échanges autour de la langue française. Alliance française d’Antananarivo Antananarivo Antananarivo 101 Analamanga Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

