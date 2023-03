Concours de la Plume d’or Alliance Française Brno Brno Catégories d’Évènement: Brno

Concours de la Plume d’or Alliance Française Brno, 22 mars 2023, Brno. Concours de la Plume d’or Mercredi 22 mars, 13h00 Alliance Française Brno L’association Défense de la langue française propose aux étudiants de l’Alliance Française de Brno, en République tchèque, un concours de langue française, La Plume d’or.

Ce concours d’une durée de deux heures, aura lieu le 22 mars 2023, pendant la Semaine de la langue française et de la Francophonie.

Il ne nécessite pas de préparation spéciale et s’adresse aux étudiants ayant atteint au minimum le niveau A2.

Le premier lauréat sera invité par l’association Défense de la langue française à passer une semaine à Paris au mois de mars 2024. Alliance Française Brno Moravské náměstí 15, 602 00 Brno Brno 602 00 Město Brno Moravie du Sud Jihovýchod +420608341794 http://www.afbrno.cz https://www.facebook.com/alliancefrancaisebrno [{« type »: « link », « value »: « https://1url.cz/ar5I0 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T13:00:00+01:00 – 2023-03-22T15:00:00+01:00

2023-03-22T13:00:00+01:00 – 2023-03-22T15:00:00+01:00 © DLF

