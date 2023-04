Cabaret Jazz Alliage, Salle Yvremont Olivet Catégories d’évènement: Loiret

Olivet

Cabaret Jazz Alliage, Salle Yvremont, 11 mai 2023, Olivet. Cabaret Jazz Jeudi 11 mai, 19h00 Alliage, Salle Yvremont Entrée Libre – Tous public La rencontre des ateliers Jazz Impro de la MJC d’Olivet (dirigé par Baptiste Dubreuil) et du Big-Band du conservatoire d’Olivet (dirigé par Bernard Petit-Bagnard).

Cette rencontre se terminera par un morceau unique réalisé en commun par les deux groupes.

Possibilité de réserver sur HelloAsso MJC Olivet.

En partenariat avec la Mairie d’Olivet.

Tous publics Alliage, Salle Yvremont alliage Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/maison-des-jeunes-et-de-la-culture-olivet/evenements/cabarat-jazz »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-11T19:00:00+02:00 – 2023-05-11T21:30:00+02:00

2023-05-11T19:00:00+02:00 – 2023-05-11T21:30:00+02:00 Cabaret jazz MJC Olivet

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Olivet Autres Lieu Alliage, Salle Yvremont Adresse alliage Ville Olivet Departement Loiret Lieu Ville Alliage, Salle Yvremont Olivet

Alliage, Salle Yvremont Olivet Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/olivet/

Cabaret Jazz Alliage, Salle Yvremont 2023-05-11 was last modified: by Cabaret Jazz Alliage, Salle Yvremont Alliage, Salle Yvremont 11 mai 2023 Alliage Olivet Salle Yvremont Olivet

Olivet Loiret