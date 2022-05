Allez savoir – Festival des sciences sociales Marseille 2e Arrondissement, 21 septembre 2022, Marseille 2e Arrondissement.

Allez savoir – Festival des sciences sociales Centre de la Vieille Charité – (CVC) 2 Rue De la Charité Marseille 2e Arrondissement

2022-09-21 – 2022-09-25 Centre de la Vieille Charité – (CVC) 2 Rue De la Charité

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Une invitation à se questionner sur les défis contemporains r r n À contre-temps 3e édition du festival Allez Savoir r r nFestival initié par l’EHESS en partenariat avec la ville de Marseille r r nAprès le succès des éditions précédentes, le festival Allez Savoir, festival des sciences sociales, créé par l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), en partenariat avec la Ville de Marseille lance sa 3e édition, du 21 au 25 septembre 2022 dans les bibliothèques et les musées de Marseille, sur le thème À contre-temps ». Cette année, les sciences sociales apporteront leur éclairage et partageront leur regard sur le temps. r r nLe festival Allez Savoir r r nFestival tout public, Allez Savoir propose une riche programmation mêlant débats, projections, balades, rencontres au musée, spectacles, lectures, activités pédagogiques. À la fois temps de réflexion et de rencontres, ce festival tout public invite à partager le questionnement multiple et original des sciences sociales sur les grands défis contemporains au sein des bibliothèques et des musées de Marseille. r r nCe festival des sciences sociales a été initié par l’EHESS, en partenariat avec la Ville de Marseille, en 2019, sur le thème En finir avec la nature ? puis en 2020 sur le thème Tout migre ? ». Pendant 5 jours des milliers de festivaliers, dont 1000 collégiens et lycéens, ont participé aux 50 événements, ont rencontré les 160 intervenants. r r nL’École des hautes études en sciences sociales et la Ville de Marseille partagent la volonté de faire de cet événement l’occasion pour toutes et tous de circuler entre des lieux, des thématiques, des savoirs, où sciences, arts et patrimoine dialoguent. r r nUn nouveau thème : À contre-temps » r r nVitesse et ralentissement, urgences et attentes : avec la pandémie de Covid-19, la question du temps occupe une place centrale. Dans ce contexte, la prochaine édition du festival Allez Savoir invite à partager le regard que les sciences sociales portent sur le temps – à la fois homogène et multiple, invariant et différencié, tantôt rassemblant tantôt séparant les actions et expériences humaines. r r nIntitulée À contre-temps cette troisième édition interroge les temporalités, l’articulation entre événement et longue durée, les usages sociaux et politiques du temps, les outils pour le mesurer ainsi que nos expériences et perceptions différenciées du temps. r r nLes rythmes de l’existence ; le temps accordé à travailler, manger et dormir ; les découpes des âges de la vie ; les périodisations produites par les savoirs historiques ; les usages politiques et sociaux du passé et les idéaux d’avenir ; les outils pour mesurer et gérer le temps : tout varie d’une société à l’autre, et cela à l’échelle du globe tout entier. r r nDurant cinq jours, le festival des sciences sociales invite à ne pas réduire le temps à une structure donnée, invariable, homogène, mais à l’envisager comme la manifestation d’une action humaine en société, produisant des outils, des habitudes, des formes diverses de socialisation temporelle, lesquelles sont susceptibles d’engendrer des inégalités découlant des maîtrises différenciées du temps qui sont aussi bien des formes de domination. r r nUn nouveau comité éditorial r nChaque année, la programmation est pilotée par un comité éditorial, présidé cette année par Axelle Brodiez-Dolino et Pierre Monnet. r r nAxelle Brodiez-Dolino est chargée de recherche au CNRS et co-directrice du Centre Norbert Elias (CNRS-EHESS-Université d’Avignon-AMU). Elle est spécialisée en histoire contemporaine et sociologie – histoire et sociologie de la pauvreté-précarité des années 1880 à nos jours, de l’humanitaire, du bénévolat, du travail social. r r nPierre Monnet est directeur d’études de l’EHESS et rattaché au Centre de recherches historiques. Il est aussi directeur de l’Institut Franco-Allemand/Sciences Historiques et Sociales. Pierre Monnet est spécialisé en histoire politique et sociale de la fin du Moyen Âge.

Festival des sciences sociales: cinq jours de rencontres, débats,expositions,…

http://www.allez-savoir.fr/

