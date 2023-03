Allez savoir – Festival des sciences sociales Centre de la Vieille Charité – (CVC), 20 septembre 2022, Marseille 2e Arrondissement .

Allez savoir – Festival des sciences sociales

2 Rue De la Charité Centre de la Vieille Charité – (CVC) Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Centre de la Vieille Charité – (CVC) 2 Rue De la Charité

2022-09-20 – 2023-09-24

Centre de la Vieille Charité – (CVC) 2 Rue De la Charité

Marseille 2e Arrondissement

Bouches-du-Rhône

Festival tout public, Allez Savoir propose une riche programmation.



À la fois temps de réflexion et de rencontres, ce festival tout public invite à partager le questionnement multiple et original des sciences sociales sur les grands défis contemporains, au sein des bibliothèques et des musées de Marseille. Ce festival des sciences sociales a été initié par l’EHESS, en partenariat avec les bibliothèques et Musées de Marseille.



Plus que jamais, l’EHESS et la Ville de Marseille partagent la volonté de faire de cet événement, l’occasion pour toutes et tous de circuler entre des thématiques, des savoirs et des lieux, et des moments d’échange.



Chaque édition est consacrée à un thème, un sujet qui à la fois concerne tout le monde, qui soit un sujet d’actualité générale, et en même temps un sujet sur lequel les sciences sociales ont quelque chose de particulier à apporter, un discours spécifique à tenir.



La quatrième édition d’Allez Savoir invite à réfléchir aux idées et aux actions ; aux valeurs des utopies, aux jugements et aux émotions qu’elle génère ; aux individus, aux groupes, aux réseaux qui les portent.



Pendant 5 jours, du 20 au 24 septembre 2023, tables rondes, projections-débats, expositions, balades, rencontres aux musées, spectacles, ateliers tout public, propositions en famille, ateliers pédagogiques déclineront à l’envi, la notion polysémique d’utopie. « Voyages en utopies » est une invitation à entrer dans le jeu des sciences sociales.



L’utopie est-elle une pratique de la protestation et de la dissension politique, et par quels canaux et modes d’action s’exprime-t-elle ? A-t-elle une visée universaliste ou, au contraire, privilégie-t-elle une dimension communautariste et du repli ? Via quels supports matériels et réseaux sociaux s’opèrent ces circulations de l’idée utopique entre passé et présent, entre ici et ailleurs ?

Festival des sciences sociales: cinq jours de rencontres, débats,expositions,…

http://www.allez-savoir.fr/

Centre de la Vieille Charité – (CVC) 2 Rue De la Charité Marseille 2e Arrondissement

dernière mise à jour : 2023-02-24 par