Allez on (re)danse ! Dijon, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Dijon.

Allez on (re)danse ! 2021-07-13 – 2021-07-13 La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad

Dijon Côte-d’Or Dijon

EUR 0 0 Toute l’équipe de La Vapeur vous attend pour un vapéro et la reprise des concerts debout après 16 mois d’attente !

Dès 18h, Vapéro

La terrasse éphémère et estivale de La Vapeur reprend du service ! Séance de « chill » collective pour profiter des derniers rayons de soleil de la journée autour d’un verre, en famille, entre amis, voisins ou collègues.

À 20h30, concerts debout en salle !

PONGO (AO/PT)

Reine du kuduro, entre breakdance, samba angolaise et électronique, Pongo, qui a grandi dans les faubourgs lisboètes, projette une féminité africaine conquérante. Ancrée dans le substrat sonore d’une Afrique péri-urbaine, sa musique jouit aujourd’hui d’une légitimité internationale.

DOMBRANCE (FR)

Armé de son canon à confettis et de sa plus belle moustache, il a retourné sa cuisine, sa salle-de-bain et la chambre des enfants pendant le confinement…Dombrance, l’homme qui fait rimer politique et clubbing depuis son passage aux Trans Musicales de Rennes en 2018, poursuit son projet electoralo-musical fou avec son dernier EP Make America Dance Again (janvier 2021). Cet été, il vote pour une France qui danse et poursuit son programme « J’irai jouer chez vous », pour retrouver François, Gabriel, Eva et beaucoup d’autres dans leurs jardins, entre deux festivals debout.

http://www.lavapeur.com/

