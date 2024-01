Allez, on enchaine ! Théâtre Saint-Louis Pau, samedi 30 mars 2024.

Allez, on enchaine ! Théâtre Saint-Louis Pau Pyrénées-Atlantiques

Comédie adaptée et jouée par le Compagnie Pyrène de Serres Castet, spectacle caritatif donné pour les Restos du Cœur des Pyrénées Atlantiques.

« Une troupe de comédiens répète une pièce de boulevard. Tout y est le mari, l’amant dans le placard et les quiproquos. À quelques jours de la première, rien n’est prêt. L’actrice principale est au bord de la crise de nerfs, le fils du producteur maladroit, timide et naïf, fait ses premiers pas sur les planches. Le soir de la première arrive, et ça tourne au délire, en une succession d’imprévus. Les acteurs tentent désespérément de récupérer la catastrophe et l’avalanche de quiproquos et de gags inattendus. Attention, pièce hilarante ! »

Théâtre Saint-Louis 3 Rue Saint-Louis

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ad64.communications@restosducoeur.org

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 21:00:00

fin : 2024-03-30



L’événement Allez, on enchaine ! Pau a été mis à jour le 2024-01-22 par OT Pau