Allez ! On danse ! Les Billanges Les Billanges Catégorie d’évènement: Les Billanges

Allez ! On danse ! Les Billanges, 3 décembre 2022, Les Billanges. Allez ! On danse ! Salle des fêtes

Les Billanges

2022-12-03 15:00:00 – 2022-12-03 17:00:00 Salle des fêtes Les Billanges Haute-Vienne Les Billanges Samedi 03 et 10 décembre, 20h30. Dimanche 04 décembre, 15h. Salle des fêtes des Billanges. Comédie tout public. Tarif : 5€ et gratuit pour les -12 ans. Plus d’informations : 09 70 51 54 15. Z’avez dit Bill Z’art présente la pièce de théâtre « Allez ! On danse ! » de Vincent LHERAUX. Salle des fêtes Les Billanges

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégorie d’évènement: Les Billanges Autres Lieu Les Billanges Adresse Les Billanges Ville Les Billanges lieuville Salle des fêtes Les Billanges

Les Billanges Les Billanges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-billanges/

Allez ! On danse ! Les Billanges 2022-12-03 was last modified: by Allez ! On danse ! Les Billanges Les Billanges 3 décembre 2022

Les Billanges