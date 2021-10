Toulouse Centre d’animation Saint-Simon Haute-Garonne, Toulouse Allez on danse ! Centre d’animation Saint-Simon Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Centre d'animation Saint-Simon, le dimanche 21 novembre

Théâtre ———- **Cie Les Petits Bossus** En rentrant du travail, la femme d’Arthur lui annonce qu’elle a deux nouvelles : une bonne et une mauvaise. La bonne c’est qu’elle lui a organisé un anniversaire surprise. Quant à la mauvaise… Arthur tombe des nues. Entre la famille qui débarque, des invités malvenus un peu trop intrusifs, et cette malle fermée au beau milieu du salon, la soirée pourrait bien virer au cauchemar ! **Restitution des travaux de théâtre amateur adultes ** **Écriture** Vivien Lheraux **Mise en scène** Chloé Rodriguez **Auteur** Vivien Lheraux **Avec** Audrey Hejoaka, Laure Dupeyroux, Olga Péculier, Quentin Aubert, Julien Baylac, Frédéric Boudesseul, Alexis Charrier et Matthieu Sorel.

Centre d'animation Saint-Simon 10 Chemin de Liffard, 31100 Toulouse, France

2021-11-21

