ALLEZ, AU NID Béziers, 15 avril 2022, Béziers.

ALLEZ, AU NID Béziers

2022-04-15 18:00:00 18:00:00 – 2022-04-15

Béziers Hérault

EUR 2.5 Librement inspiré de l’album “Allez, au Nid!” de Jo Witek et Christine Roussey, Barbara Christol et Kirsten Debrock vous propose cette pièce chorégraphique et plastique pour les tout-petits.

Pour les enfants à partir de 18 mois et jusqu’à 5 ans.

Payant, réservation conseillée par téléphone.

+33 4 67 31 27 34

MJC

Béziers

