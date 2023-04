Fête de la science 11, Chemin des Fouilles, 14 octobre 2023, Allex.

Attisez votre curiosité, étonnez-vous et découvrez la biodiversité avec les yeux d’un scientifique..

2023-10-14 à 13:30:00 ; fin : 2023-10-15 18:30:00. .

11, Chemin des Fouilles Gare des Ramières

Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Arouse your curiosity, be amazed and discover biodiversity through the eyes of a scientist.

Despierte su curiosidad, sorpréndase y descubra la biodiversidad a través de los ojos de un científico.

Wecken Sie Ihre Neugier, lassen Sie sich überraschen und entdecken Sie die biologische Vielfalt mit den Augen eines Wissenschaftlers.

Mise à jour le 2023-04-10 par Office de Tourisme du Val de Drôme