Exposition VENI VIDI VINYLE Allex, 15 septembre 2023, Allex.

Allex,Drôme

Le PH’ART vous invite à une exposition collective sur le thème du vinyle du 1 au 18 octobre.

Avec Anna MICHEL, COLIOMBE, Daniel BOUNEAU, France AUBERGER, François CRINEL, Happy FINGERS, Herve LISSY, Norma PEDROCHE, Pauline LAMOUROUX et YARPS..

2023-09-15 18:00:00 fin : 2023-10-18 21:00:00

Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



PH’ART invites you to a group exhibition on the theme of vinyl from October 1 to 18.

With Anna MICHEL, COLIOMBE, Daniel BOUNEAU, France AUBERGER, François CRINEL, Happy FINGERS, Herve LISSY, Norma PEDROCHE, Pauline LAMOUROUX and YARPS.

PH’ART le invita a una exposición colectiva sobre el tema del vinilo del 1 al 18 de octubre.

Con Anna MICHEL, COLIOMBE, Daniel BOUNEAU, France AUBERGER, François CRINEL, Happy FINGERS, Herve LISSY, Norma PEDROCHE, Pauline LAMOUROUX y YARPS.

Das PH’ART lädt Sie vom 1. bis 18. Oktober zu einer Gruppenausstellung zum Thema Vinyl ein.

Mit Anna MICHEL, COLIOMBE, Daniel BOUNEAU, France AUBERGER, François CRINEL, Happy FINGERS, Herve LISSY, Norma PEDROCHE, Pauline LAMOUROUX und YARPS.

