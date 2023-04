Vercors, massif d’exception 11, Chemin des Fouilles, 1 septembre 2023, Allex.

Découvrez « Vercors, massif d’exception » l’exposition de photographies de Luca Malerne.

Une plongée photographique dans les ambiances et les couleurs qui révèlent aux sens la faune préservée du Vercors..

2023-09-01 à ; fin : 2023-11-06 . .

11, Chemin des Fouilles Gare des Ramières

Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Discover « Vercors, massif d?exception » the exhibition of photographs of Luca Malerne.

A photographic dive into the atmospheres and colors that reveal to the senses the preserved fauna of the Vercors.

Descubra « Vercors, macizo de excepción », la exposición de fotografías de Luca Malerne.

Una inmersión fotográfica en la atmósfera y los colores que revelan a los sentidos la fauna preservada del Vercors.

Entdecken Sie « Vercors, massif d?exception », die Fotoausstellung von Luca Malerne.

Ein fotografisches Eintauchen in die Stimmungen und Farben, die den Sinnen die geschützte Fauna des Vercors offenbaren.

