La Gare fait son cinéma : Canovélo : à la recherche de l’instant parfait 11, Chemin des Fouilles, 29 août 2023, Allex.

Découvrez une aventure originale de 26 jours en canoë et en vélo, un périple de 900 km reliant la Drôme, la Loire, l’Ain et le Rhône. Un film de Paul Villecourt..

2023-08-29 à 21:00:00 ; fin : 2023-08-29 22:00:00. .

11, Chemin des Fouilles Gare des Ramières

Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Discover an original 26-day adventure by canoe and bicycle, a 900 km journey linking the Drôme, the Loire, the Ain and the Rhône. A film by Paul Villecourt.

Descubra una original aventura de 26 días en canoa y bicicleta, un recorrido de 900 km que une la Drôme, el Loira, el Ain y el Ródano. Una película de Paul Villecourt.

Entdecken Sie ein originelles 26-tägiges Abenteuer mit Kanu und Fahrrad, eine 900 km lange Reise, die die Flüsse Drôme, Loire, Ain und Rhône miteinander verbindet. Ein Film von Paul Villecourt.

