La Gare fait son cinéma : Nous, mammifères 11, Chemin des Fouilles, 22 août 2023, Allex.

Un documentaire de Marie Daniel et Fabien Mazzoco, qui interroge sur notre rapport avec les mammifères et les liens qui unissent l’homme avec ces animaux de la même espèce que lui..

2023-08-22 à 21:00:00 ; fin : 2023-08-22 22:15:00. .

11, Chemin des Fouilles Gare des Ramières

Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A documentary by Marie Daniel and Fabien Mazzoco, which questions our relationship with mammals and the links that unite man with these animals of the same species as him.

Un documental de Marie Daniel y Fabien Mazzoco, que cuestiona nuestra relación con los mamíferos y los lazos que unen al hombre con estos animales de su misma especie.

Ein Dokumentarfilm von Marie Daniel und Fabien Mazzoco, der unsere Beziehung zu Säugetieren und die Verbindung des Menschen zu diesen Tieren derselben Art hinterfragt.

