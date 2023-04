La Gare fait son cinéma : Des serpents dans nos têtes 11, Chemin des Fouilles, 15 août 2023, Allex.

Un documentaire qui interroge sur notre peur des serpents et fait tomber les préjugés sur ces animaux mal aimés. De Marie Daniel, Fabien Mazzoco.

2023-08-15 à 21:00:00 ; fin : 2023-08-15 21:40:00. .

11, Chemin des Fouilles Gare des Ramières

Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A documentary that questions our fear of snakes and breaks down prejudices about these unloved animals. By Marie Daniel, Fabien Mazzoco

Un documental que cuestiona nuestro miedo a las serpientes y rompe los prejuicios sobre estos animales tan poco queridos. Por Marie Daniel, Fabien Mazzoco

Ein Dokumentarfilm, der unsere Angst vor Schlangen hinterfragt und mit Vorurteilen über diese ungeliebten Tiere aufräumt. Von Marie Daniel, Fabien Mazzoco

