La nuit des étoiles 11, Chemin des Fouilles, 10 août 2023, Allex.

Le pic de la pluie d’étoiles filantes n’est pas loin. Partez accompagnés sur la réserve, levez les yeux et faites un voeu !.

2023-08-10 à 21:00:00 ; fin : 2023-08-10 23:00:00. .

11, Chemin des Fouilles Gare des Ramières

Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The peak of the shooting star shower is not far away. Go accompanied on the reserve, look up and make a wish!

El pico de la lluvia de estrellas fugaces no está lejos. Acércate a la reserva, mira hacia arriba y ¡pide un deseo!

Der Höhepunkt des Sternschnuppenregens ist nicht weit entfernt. Gehen Sie mit einem Begleiter ins Reservat, schauen Sie nach oben und wünschen Sie sich etwas!

Mise à jour le 2023-04-10 par Office de Tourisme du Val de Drôme