Les mues de Gaïa 11, Chemin des Fouilles, 1 août 2023, Allex.

Découvrez » Les mues de Gaïa » l’exposition de sculptures et photographies de Sylvie Laboux.

Une invitation à la reconnexion avec la terre et le vivant, suggéré par les «mues» de bois et de grès, comme autant de strates sédimentaires..

2023-08-01 à ; fin : 2023-08-31 . .

11, Chemin des Fouilles Gare des Ramières

Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Discover « Les mues de Gaïa » the exhibition of sculptures and photographs by Sylvie Laboux.

An invitation to reconnect with the earth and the living, suggested by the « moults » of wood and sandstone, as many sedimentary strata.

Descubra « Les mues de Gaïa », la exposición de esculturas y fotografías de Sylvie Laboux.

Una invitación a reconectar con la tierra y lo vivo, sugerida por las « mudas » de madera y arenisca, como tantos estratos sedimentarios.

Entdecken Sie « Les mues de Gaïa », die Ausstellung von Skulpturen und Fotografien von Sylvie Laboux.

Eine Einladung, sich wieder mit der Erde und dem Lebendigen zu verbinden, suggeriert durch die « Häutungen » aus Holz und Sandstein, die wie sedimentäre Schichten wirken.

