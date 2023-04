A la rencontre des noctambules 11, Chemin des Fouilles, 1 juillet 2023, Allex.

Découvrez « À la rencontre des noctambules » l’exposition de planches de dessins naturalistes de Claire Lardanchet.

Quand la technicité et la précision de haut vol du dessin naturaliste et réaliste, révèle la beauté et le mystère des rapaces nocturnes..

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-31 . .

11, Chemin des Fouilles Gare des Ramières

Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Discover « À la rencontre des noctambules » the exhibition of naturalist drawings by Claire Lardanchet.

When the technicality and precision of high-flying naturalist and realistic drawing, reveals the beauty and mystery of nocturnal raptors.

Descubra « À la rencontre des noctambules » la exposición de dibujos naturalistas de Claire Lardanchet.

Cuando la tecnicidad y la precisión del dibujo naturalista y realista de altos vuelos revelan la belleza y el misterio de las rapaces nocturnas.

Entdecken Sie « À la rencontre des noctambules », die Ausstellung mit naturalistischen Zeichnungen von Claire Lardanchet.

Wenn die hochkarätige Technik und Präzision der naturalistischen und realistischen Zeichnung die Schönheit und das Geheimnis der nachtaktiven Raubvögel offenbart.

