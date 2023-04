RDV aux jardins et fête des mares 11, Chemin des Fouilles, 3 juin 2023, Allex.

Découvrez la richesse et la diversité végétale terrestre et aquatique qui façonne les paysages du territoire, ainsi que les écosystèmes qui les habitent..

2023-06-03 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-04 18:30:00. .

11, Chemin des Fouilles Gare des Ramières

Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Discover the richness and diversity of terrestrial and aquatic plants that shape the territory’s landscapes, as well as the ecosystems that inhabit them.

Descubra la riqueza y diversidad de plantas terrestres y acuáticas que conforman los paisajes del territorio, así como los ecosistemas que los habitan.

Entdecken Sie den Reichtum und die Vielfalt der Land- und Wasserpflanzen, die die Landschaften des Gebiets prägen, sowie die Ökosysteme, die sie bewohnen.

Mise à jour le 2023-04-10 par Office de Tourisme du Val de Drôme