Par le Boudu 12 avenue Antoine Louaraz, 19 mai 2023, .

Créé en 2001, joué plus de 800 fois « Par le Boudu » est un spectacle e Clown mythique que vous n’êtes pas prêts d’oublier..

2023-05-19 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-19 . EUR.

12 avenue Antoine Louaraz La Pléiade Allevard

Allevard 38580 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



Created in 2001 and performed more than 800 times, « Par le Boudu » is a mythical clown show that you won’t soon forget.

Creado en 2001 y representado más de 800 veces, « Par le Boudu » es un mítico espectáculo de payasos que no olvidará.

Par le Boudu » ist eine mythische e Clown-Show, die Sie nie vergessen werden.

Mise à jour le 2023-03-21 par Office de Tourisme de Belledonne Chartreuse