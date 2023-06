Séjour Montreuil – multi-activités en montagne au Collet d’Allevard Allevard Allevard, 7 août 2023, Allevard.

Séjour Montreuil – multi-activités en montagne au Collet d’Allevard 7 – 25 août Allevard Transport en autocar Grand Tourisme

A la conquête des Alpes

Le centre est situé au Collet d’Allevard (à la limite de l’Isère et

de la Savoie). C’est une petite station de ski familiale située à

50 km de Grenoble, et de Chambéry et 600 km de Paris.

A 12 km plus bas par la route, se trouve le village d’Allevard

les Bains, station de cure en été. Le centre est implanté à 1450m d’altitude sur le massif de Belledonne en face du plateau de la Chartreuse.

DESCRIPTION DU CENTRE

Le centre a été construit au moment des Jeux Olympiques de Grenoble en 1968, pour permettre l’accueil des délégations étrangères.

Il se compose de :

– d’un bâtiment regroupant : bureaux, cuisine, lingerie, sa lle de soins, salles à manger, logements du personnel.

– 3 bâtiments identiques réservés à l’hébergement et aux animations , avec une capacité de 60 enfants chacun. Chaque chambre peut accueillir cinq enfants et elles disposent de rangements individuels, de tables et de tabourets.

Nous retrouvons à chaque étage des sanitaires avec des lavabos, des toilettes et des douches.

Les bâtiments sont reliés entre eux par un couloir intérieur vitré.

Les espaces d’animations thématiques permanents

• Bibliothèque / atelier nature

• Atelier poterie

• Atelier arts plastiques

• Atelier bois

• 1 salle musique

• 2 salles jeux en bois / salle billard

• un espace ludothèque

• salle polyvalente / expression corporelle

Les animations du séjour du mois d’août seront axées sur la

découverte du milieu montagnard en été avec au programme : partir à l’aventure en montagne équipé de jumelles et de son bâton de marche pour dormir sous tente, faire de l’escalade sur une paroi naturelle et passer une journée de baignade et jeux d’eau dans un lac, pratiquer l’accrobranche sur le parc aventure « Azimuts » juste à coté du centre. Pour les enfants âgés entre 9 et 13 ans, découverte du VTT et de l’aventure en bivouas pendant 3 jours !

Grâce aux multiples salles d’activités présentes dans le centre, les enfants pourront se déguiser et se maquiller à la costumerie, jouer et découvrir des jeux dans la ludothèque, bricoler et créer dans l’atelier bois et la salle d’arts plastiques ou encore composer ou chanter dans le studio musique. La “bidoc” les accueillera pour se détendre et leur permettra d’emprunter des livres. Ils profiteront aussi des superbes veillées qu’ils prépareront avec le groupe !

Allevard Collet d’ALLEVARD Allevard 38580 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.montreuil.fr/education-jeunesse/les-sejours-de-vacances/enfance-ete-2023 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-07T07:00:00+02:00 – 2023-08-07T23:59:00+02:00

2023-08-25T07:30:00+02:00 – 2023-08-25T23:59:00+02:00

Montreuil montagne