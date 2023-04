Fête votive Le bourg, 6 août 2023, Alles-sur-Dordogne.

Fête votive de Alles, au programme : concours de pêche, de pétanque, repas traditionnel le soir sur les berges de la Dordogne, clôturé par un feu d’artifice..

2023-08-06 à ; fin : 2023-08-06 . .

Le bourg

Alles-sur-Dordogne 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Fête votive de Alles, on the program: fishing competition, petanque, traditional meal in the evening on the banks of the Dordogne, closed by a fireworks display.

Fête votive de Alles, en el programa: concurso de pesca, petanca, comida tradicional por la noche a orillas de la Dordoña, para terminar con un castillo de fuegos artificiales.

Votivfest in Alles, auf dem Programm stehen Angel- und Boule-Wettbewerbe, ein traditionelles Essen am Abend an den Ufern der Dordogne, das mit einem Feuerwerk abgeschlossen wird.

