Vide grenier Le bourg, 14 mai 2023, Alles-sur-Dordogne.

Vide-grenier organisé par l’association Festiv’Alles avec restauration sur place le midi..

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 . .

Le bourg

Alles-sur-Dordogne 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Garage sale organized by the association Festiv’Alles with catering on the spot at noon.

Venta de garaje organizada por la asociación Festiv’Alles, con servicio de restauración a mediodía.

Von der Vereinigung Festiv’Alles organisierter Flohmarkt mit Mittagsverpflegung vor Ort.

