Allers-Retours Théâtre de l’Opprimé, 6 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du mercredi 06 avril 2022 au dimanche 10 avril 2022 :

dimanche

de 17h00 à 18h40

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h30 à 22h10

payant

Sur une frontière, entre deux pays, un expulsé erre. Contraint de faire des allers-retours sur un pont, entre deux postes de douane, il tisse des liens entre les deux rives ennemies.

Il était une fois un pont jeté entre deux pays. Sur ce pont, un ex-droguiste, Havlicek, expulsé d’un côté de la rive, pour cause de faillite, et refusé de l’autre, faute de papiers en règle. Contraint de faire des allers-retours sur ce triste morceau de bois, entre deux postes de douane, il rencontre de truculents personnages et bouleverse la vie locale. Lors de ce ping-pong humain, il rencontre Szamek et Mrschitska, deux douaniers aigris au léger penchant pour le rhum ; Eve, fille rebelle de Szamek, folle d’amour pour Constantin, le jeune douanier prometteur de l’autre rive ; Mme Hanusch, une cheffe de la poste en faillite à la recherche d’un homme pour divertir les clients ; un précepteur et sa femme qui pêchent mais n’attrapent jamais rien. Après l’arrestation de dangereux contrebandiers et une rencontre rocambolesque avec un premier ministre en mission secrète, Havlicek obtient un petit pécule et un laisser-passer vers ce pays qu’il ne connaît et vers une cheffe de la poste qu’il aimerait bien connaître.

Théâtre de l’Opprimé 78 RUE DU CHAROLAIS Paris 75012

Contact : http://www.theatredelopprime.com/evenement/allers-avr22/ https://www.facebook.com/theatredelopprimeparis/

Art contemporain;Théâtre

Date complète :

