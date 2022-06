Aller vers – L’art s’invite chez vous Aix-en-Provence, 1 septembre 2021, Aix-en-Provence.

Aller vers – L’art s’invite chez vous Aix-en-Provence

2021-09-01 – 2022-05-31

Aix-en-Provence 13090

Avec le nouveau projet Aller vers, nous allons aller vers les gens, sortir et aller là où on ne nous attend pas (les cafés mais aussi les églises, les écoles, les cours d’immeubles…).



Ce projet Aller vers est un projet de territoire porté par un désir de partage et d’aventure. Ces rendez-vous artistiques, pour la plupart gratuits, concernent les villes d’Aix–en-Provence et de Marseille, mais également les villes et villages du département.

Aller vers, c’est une volonté, un désir furieux de vous retrouver, d’aller à la rencontre de tous, à travers 8 projets de spectacle vivant sur le territoire.

Aix-en-Provence

