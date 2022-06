Aller vers « Hip Hop – Baroque » Fontvieille, 18 juillet 2022, Fontvieille.

Aller vers « Hip Hop – Baroque »

Un dialogue inédit entre la musique baroque et le hip-hop. Pablo Valetti, premier violon et co-directeur artistique du célèbre ensemble baroque Café Zimmermann, en résidence au Théâtre du Jeu de Paume, rencontre pour la première fois Jean-Charles Jousni, de la Cie 1promptue, ancien danseur du Ballet Preljocaj et artiste de la scène urbaine.



Sous les Halles – 12h – Venez découvrir un duo violon/danse : Une rencontre originale entre le violon baroque de Pablo Valetti, le cofondateur et premier violon du célèbre ensemble baroque « Café Zimmermann » et Jean Charles Jousni

