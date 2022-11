Aller – Simple – Création des Lucioles, 19 novembre 2022, .

2022-11-19 19:00:00 – 2022-11-19

EUR Dans l’espace théâtralisé d’une gare de voyageurs, lieu de tous les possibles, erre le personnage mythologique d’Orphée, à la recherche d’Eurycide. Il y croise d’autres figures, dont les trajectoires croisées dessinent l’ébauche de leur communauté.



Dans ce spectacle, se rencontrent les cultures, les êtres avec eux-mêmes, les figures mythologiques avec l’actualité la plus contemporaine, et bat le coeur ardent d’une jeunesse en quête d’avenir.



Aller-Simple est une expérience, celle d’un groupe de 6 garçons et filles âgés de 18 à 24 ans, venus de 5 pays différents et qui tentent, par le biais du théâtre, de (re)donner du sens au monde.



Production : Théâtre de la mer

Jeu : Assad Alomar, Taysir Alsaman, Eloya Dos Santos et Daniela Marques Carvahlo

Avec la particpation de Nassuf Issaka

Mise en scène : Antoine Mahaut

Texte et Dramaturgie : Frédérique Fuzibet

Création lumière : Arthur Houssin



Théâtre tout public (1h)

