Aller-retour au marché Ville, 18 septembre 2021, Auch.

Aller-retour au marché

Ville, le samedi 18 septembre à 10:15

Humez les stands des temps passés en compagnie d’un guide du Pays d’art et d’histoire. Il vous mènera d’une halle à l’autre et vous fera voyager à travers les boutiques et marchés auscitains. À votre retour du marché, les médiatrices de Memento et Bruno Casassus-Builhé, meilleur ouvrier de France du service et des arts de la table, sommelier à l’Hôtel de France, vous proposeront une expérience inédite : découvrir une œuvre contemporaine de l’exposition « Mutations » à travers une dégustation de vin accordée en fonction de ses spécificités.

Dès 18 ans. Inscription obligatoire, rdv devant l’office de tourisme. Port du masque obligatoire

Il n’y a qu’un pas des étals au marché, et c’est celui que le Pays d’art et d’histoire et Memento se proposent de vous faire franchir ensemble en fin de matinée.

Ville 32000 Auch Auch Gers



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:15:00 2021-09-18T12:00:00