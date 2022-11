Aller contre le vent Le Creusot, 15 novembre 2022, Le Creusot.

Aller contre le vent

L'arc – scène nationale Le Creusot

2022-11-15 – 2022-11-15

L’arc – scène nationale Le Creusot Esplanade François Mitterrand

Le Creusot

Sane-et-Loire

EUR Pour la première fois, L’arc et le Fonds Régional d’Art Contemporain de Besançon présentent une exposition composée d’œuvres du FRAC qui mettent en exergue les notions de durée, d’éphémère, de mouvement et de vivant. Les croisements entre les arts, dits plastiques et vivants deviennent évidents.

Cette exposition témoigne des créations des années 60-70, marquées par l’émergence des performances et des happenings, contestant des valeurs traditionnelles de la définition de l’œuvre et du statut de l’artiste. Elle intègre aussi les problématiques relatives à leur visibilité qui ont conduit les artistes à revenir dans les espaces conventionnels et à des productions matérielles. Composée également d’œuvres immatérielles et éphémères, Aller contre le vent réduit l’écart entre l’art et la vie et va à la rencontre directe du public.

