Rassemblement de 2CV, 8 septembre 2023, Allemans-du-Dropt.

Venez nombreux au rassemblement de 2CV organisé par l’association Allemans Animations et Culture en partenariat avec le club Les Chevrons du Val de Garonne. Une remontée dans l’histoire automobile qui fera plaisir aux grands comme aux petits..

2023-09-08 à ; fin : 2023-09-10 . .

Allemans-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come to the gathering of 2CV organized by the association Allemans Animations et Culture in partnership with the club Les Chevrons du Val de Garonne. A journey back into the history of the automobile that will please both young and old.

Venga al rally 2CV organizado por la asociación Allemans Animations et Culture en colaboración con el club Les Chevrons du Val de Garonne. Un viaje a la historia del automóvil que gustará a grandes y pequeños.

Kommen Sie zahlreich zum 2CV-Treffen, das vom Verein Allemans Animations et Culture in Partnerschaft mit dem Club Les Chevrons du Val de Garonne organisiert wird. Eine Reise zurück in die Automobilgeschichte, die Groß und Klein gleichermaßen begeistern wird.

