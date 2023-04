Châteaux en fête – Manoir du Lau Manoir du Lau, 23 avril 2023, Allemans.

RASSEMBLEMENT DE VOITURES ANCIENNES

Rassemblement de voitures anciennes dans l’enceinte du château

Gratuit

Cette animation est prévue en extérieur.

2023-04-23 à ; fin : 2023-04-23 . .

Manoir du Lau

Allemans 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



GATHERING OF OLD CARS

Gathering of vintage cars in the castle grounds

Free

This animation is planned outside

RALLY DE COCHES CLÁSICOS

Concentración de coches antiguos en el recinto del castillo

Gratuito

Este evento se celebrará al aire libre

OLDTIMERTREFFEN

Oldtimertreffen auf dem Gelände des Schlosses

Kostenlos

Diese Animation ist im Freien vorgesehen

