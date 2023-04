Châteaux en fête – Manoir du Lau Manoir du Lau Allemans Catégories d’Évènement: Allemans

MARCHE ARTISANAL Marché artisanal avec des artisans locaux Gratuit Cette animation est prévue en extérieur.

Manoir du Lau

Allemans 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



CRAFT MARKET Craft market with local artisans Free This animation is planned outside MERCADO DE ARTESANÍA Mercado artesanal con artesanos locales Gratis Este evento se celebrará al aire libre KUNSTHANDWERKERMARKT Kunsthandwerkermarkt mit lokalen Handwerkern Kostenlos Diese Animation ist im Freien vorgesehen Mise à jour le 2023-04-06 par Groupe CDT 24

