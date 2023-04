Châteaux en Fête – Château Le Mas de Montet 1400 Route du Mas de Montet, 16 avril 2023, Allemans.

DEJEUNER DU PRESIDENT

La Poule au Pot à la farce noire était le plat que Mme Rolland (ancienne propriétaire) préparait à François Mitterrand.

En 2020, nous avons retrouvé la recette originale de Mme Rolland écrite de sa main.

Menu traditionnel servi dans la grande salle à manger du Château : Potage Dubarry – La Poule au Pot à la farce noire – Omelette Norvégienne

35€ par personne en CB ou chèque

Cette animation est prévue en intérieur

Réservation obligatoire à lemasdemontet@gmail.com ou au 06.66.95.71.23.

2023-04-16

1400 Route du Mas de Montet Lieu-dit Le Mas

Allemans 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



PRESIDENT’S LUNCH

The Poule au Pot with black stuffing was the dish that Mrs. Rolland (former owner) prepared for François Mitterrand.

In 2020, we found the original recipe of Mrs. Rolland written in her hand.

Traditional menu served in the large dining room of the Château: Dubarry soup – Poule au Pot with black stuffing – Norwegian omelette

35? per person by credit card or check

This animation is planned indoors

Reservation required at lemasdemontet@gmail.com or at 06.66.95.71.23

ALMUERZO DEL PRESIDENTE

Poule au Pot con relleno negro fue el plato que Mme Rolland (antigua propietaria) preparó para François Mitterrand.

En 2020, encontramos la receta original de la Sra. Rolland escrita de su puño y letra.

Menú tradicional servido en el gran comedor del Château: Potage Dubarry – La Poule au Pot à la farce noire – Omelette Norvégienne

35? por persona con tarjeta de crédito o cheque

Esta animación está prevista en el interior

Reserva obligatoria en lemasdemontet@gmail.com o 06.66.95.71.23

MITTAGESSEN DES PRÄSIDENTEN

Poule au Pot à la farce noire war das Gericht, das Mme Rolland (ehemalige Besitzerin) für François Mitterrand zubereitete.

Im Jahr 2020 haben wir das Originalrezept von Mme Rolland gefunden, das von ihrer Hand geschrieben wurde.

Traditionelles Menü, das im großen Speisesaal des Schlosses serviert wurde: Dubarry-Suppe – La Poule au Pot à la farce noire – Norwegisches Omelett

35? pro Person in bar oder per Scheck

Diese Veranstaltung ist für Innenräume vorgesehen

Reservierung erforderlich unter lemasdemontet@gmail.com oder 06.66.95.71.23

