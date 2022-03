“Allemagne-Espagne” – L’Orgue en miroir Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pau Pyrénées-Atlantiques Pau 10 10 EUR Dans le cadre du “Printemps de la Musique Ancienne” 2022, Musique au Temple a le plaisir de proposer un concert d’orgue au temple de la rue Serviez, le samedi 9 avril à 20 h 30.

Esther Ciudad Caudevilla, de Saragosse, interprétera le programme suivant : “Allemagne-Espagne, L’Orgue en miroir”, de Francisco Correa de Arauxo à Jean-Sébastien Bach. Dans le cadre du “Printemps de la Musique Ancienne” 2022, Musique au Temple a le plaisir de proposer un concert d’orgue au temple de la rue Serviez, le samedi 9 avril à 20 h 30.

