Allemagne / Années 1920 / Nouvelle Objectivité / August Sander / Centre Pompidou, 11 mai 2022, Paris.

du mercredi 11 mai au lundi 5 septembre

**Outre la peinture et la photographie, le projet réunit l’architecture, le design, le cinéma, le théâtre, la littérature et la musique.** Le chef-d’œuvre du photographe August Sander, _Hommes du 20e siècle_, instaure comme principe structurel le motif d’une coupe transversale à travers une société, en tant qu’« exposition dans l’exposition », les deux perspectives conjointes permettant l’ouverture d’un grand panorama de l’art allemand de la fin des années 1920. Pluridisciplinaire, l’exposition est structurée en huit sections thématiques, mises en correspondance avec les groupes et catégories socio-culturels créés par August Sander. Un regard sur l’histoire allemande, dans le contexte d’une Europe contemporaine de mouvements populistes et de sociétés divergentes en pleine révolution numérique, qui invite à constater des résonances politiques et des analogies médiatiques entre les situations d’hier et d’aujourd’hui.

Accès avec le billet de l’exposition (14€ / Tarif réduit 11€)

Cette exposition sur l’art et la culture de la Neue Sachlichkeit (Nouvelle Objectivité) en Allemagne est la première vue d’ensemble sur ce courant artistique en France.

Centre Pompidou Place Georges Pompidou, 75004 Paris



