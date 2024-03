Alleins se livre Festival littéraire Alleins Rue Sadi Carnot, Alleins, lundi 20 mai 2024.

Alleins se livre Festival littéraire Alleins Rue Sadi Carnot, Alleins Bouches-du-Rhône

C’est au pied de la colline du Massif des Costes, à l’ombre des marronniers, dans un cadre bucolique, que 30 auteurs se rassembleront pour un événement qui se veut convivial et

familial.

Cet évènement dédié à la littérature et à la culture, met en lumière des talents locaux et régionaux ou en lien avec la région.



Programme :

– rencontres et échanges avec 30 auteurs,

– séances de dédicaces.



– Nicolas Feuz. Parrain de notre évènement. Parallèlement à ses

fonctions de procureur du canton de Neuchâtel il est auteur de seize romans policiers. Il a reçu pour son livre Heresix le Prix de l’Évêché 2022, décerné par la police judiciaire de Marseille. Il

a depuis peu signé un contrat d’édition avec Joël Dicker, aux éditions Rosie&Wolfe. Son dernier polar Le philatéliste est un succès.



– Yannick Vicente. Invité d’honneur. Illustrateur et co-fondateur de la

maison d’édition YO. Père de deux enfants, il met en dessins des situations du quotidien des parents avec un ton à la fois drôle, touchant et engagé. Il illustre également des livres jeunesse

avec Papa Chouch… ils sont tous BEST SELLERS sur la plateforme Ulule.



– Jean-Luc Garrera. Invité d’honneur. Il est le dessinateur de la BD

Droit au but chez Hugo BD. Il collabore également pour Les Musicos, les Arkéos, les Vélomaniacs, les Fatals Picards et des Oiseaux en bande dessinée chez Bamboo, Zapping Génération pour le journal de Spirou. Il est le scénariste de La Revanche des

Blondes aux éditions Hugo BD.



– Lecture de conte théâtralisé par Ludivine Alcala (Auteure jeunesse et professeure de théâtre)



– Séances de Yin Yoga en lecture pour enfants et adultes, animées par Merryl Yoga



– Remise de prix du concours de poésie organisé avec l’école primaire d’Alleins. Le jury est composé par Virginie Correlli, Marie-Claire Faucheux, et Benjamin Pellequer, tous trois auteurs.



– Concert Piano voix de Oliver Schumacher. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-20

fin : 2024-05-20

Rue Sadi Carnot, Le couvent

Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur acatia13980alleins@gmail.com

