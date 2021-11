Carquefou Théâtre de la Fleuriaye Carquefou, Loire-Atlantique Allegria Théâtre de la Fleuriaye Carquefou Catégories d’évènement: Carquefou

Loire-Atlantique

Allegria

Théâtre de la Fleuriaye, le dimanche 20 mars 2022

Théâtre de la Fleuriaye, le dimanche 20 mars 2022 à 16:30

Kader Attou est l’un des précurseurs et maîtres du hip-hop français. Pour sa dernière création, Allegria, il raconte la gravité du monde avec un vent d’optimisme et de légèreté, comme un hymne à la joie chorégraphique.

de 12 à 31€

de Kader Attou – Compagnie Accrorap
Théâtre de la Fleuriaye
30 boulevard Ampère 44470 Carquefou

2022-03-20T16:30:00 2022-03-20T17:40:00

