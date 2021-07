Pigna Pigna Corse, Pigna Allegria Pigna Pigna Catégories d’évènement: Corse

Pigna

Allegria Pigna, 3 août 2021, Pigna. Allegria 2021-08-03 – 2021-08-03 Place de l’église Auditorium

Pigna Corse EUR 15 15 Le groupe Allegria vous invite à venir découvrir son univers musical. Mêlant chants polyphoniques, chants de messe, instruments de musique comme la guitare, le groupe explore également les musiques du monde entier. communication@voce.corsica +33 4 95 61 73 13 dernière mise à jour : 2021-07-28 par

Détails Catégories d’évènement: Corse, Pigna Autres Lieu Pigna Adresse Place de l'église Auditorium Ville Pigna lieuville 42.59965#8.90293