Allegria Espace Marcel Carné, 10 octobre 2021, Saint-Michel-sur-Orge.

Allegria

Espace Marcel Carné, le dimanche 10 octobre à 17:00

Avec un humour qui lui est propre, le chorégraphe entraîne ses danseurs dans une traversée onirique de l’Humanité qui nous entoure. Mais il choisit de parler du monde en le rêvant, c’est sa façon à lui de le refaire. De façon touchante et drôle, il sème l’illusion, faisant appel à la part d’enfance qui est en nous, cultivant l’absurde et l’impossible. Entouré de complices, mais aussi de nouveaux danseurs réunis par leur qualité d’interprétation et leur virtuosité, Kader Attou livre un imaginaire ludique et sensible, légèrement mélancolique. Allegria se veut avant tout une pièce joyeuse et tendre, tel un poème dansé à la vie.

Tarif A+

Ce spectacle montre la poésie partout où elle se trouve, dans les corps des danseurs, dans le burlesque mais aussi dans la violence du monde. Il s’agit de raconter le monde avec beauté et légèreté.

Espace Marcel Carné Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge Essonne



